Fussball 2. Bundesliga : 1:1 – FC St. Pauli holt Punkt in Düsseldorf

Die Hamburger gingen nach der Pause durch den ersten Saisontreffer von Hartel in Führung, doch Mittelstürmer Hennings rettete Fortuna mit seinem Torinstinkt das Remis.

Hamburg | Rouwen Hennings hat Herbstmeister FC St. Pauli um den vierten Sieg in Serie gebracht. Der Torjäger von Fortuna Düsseldorf rettete seinem Team am Samstagabend gegen den Tabellenführer mit seinem Tor das 1:1 (0:0) und bescherte seinem Team eine Woche nach dem überraschenden 3:1-Sieg in Darmstadt immerhin noch einen Punkt. Die Kiez-Kicker bleiben dennoch ...

