2. Bundesliga : St.-Pauli-Trainer Schultz erwartet „heißen Tanz“ in Rostock

Trainer Timo Schultz vom Fußball-Zweitligisten FC hat den Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga für einen Moment in den Hintergrund gerückt. „Das Spiel St. Pauli gegen Hansa Rostock steht für sich. Da kann man die Tabelle einmal ausblenden“, sagte der Coach des Spitzenreiters am Donnerstag. Die Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sport 1, Sky) im ausverkauften Ostseestadion vor 24.770 Zuschauern gilt aufgrund von Aversionen in Teilen der Fans als Risikospiel. „In Rostock wird einiges los sein, wir stellen uns auf einen heißen Tanz ein“, versicherte Schultz. Tags zuvor hatte der Rostocker Polizeichef Achim Segebarth betont: „Wir erwarten ganz deutlich, dass die Auseinandersetzung gesucht wird.“

St. Pauli hat wie der Tabellenzweite SV Werder Bremen 51 Punkte auf dem Konto. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt drei Zähler, die Distanz zu den Nicht-Aufstiegsplätzen vier Punkte. Der FC Hansa Rostock rangiert mit 34 Punkten auf dem elften Rang. Beide Mannschaften befinden sich in einer guten Form: Die Hamburger sind seit vier Partien ung...

