Fussball : St.-Pauli-Coach Schultz glaubt an nächsten Cupcoup

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli peilt den ersten Halbfinaleinzug im DFB-Pokalwettbewerb seit 16 Jahren an. Dazu ist allerdings am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) für die Kiezkicker ein Sieg beim klassenhöheren 1. FC Union Berlin nötig. Trotz einiger Personalsorgen vor allem in der Defensive macht sich Cheftrainer Timo Schultz aber Hoffnungen, nach Pokalverteidiger Borussia Dortmund (2:1) den nächsten Favoriten aus dem lukrativen Wettbewerb zu werfen.

Das würde sich auch finanziell für den Kiezclub lohnen: Stolze 2,008 Millionen Euro winken als Prämie für das Erreichen des Semifinales. Zuletzt war dem damaligen Regionalligisten St. Pauli im Jahr 2006 der Sprung unter die besten vier Clubs im DFB-Pokal gelungen....

