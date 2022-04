Vetragsverlängerung : Srbeny verlängert Vertrag beim Zweitligaclub SC Paderborn

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat den Vertrag mit Dennis Srbeny um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Dies teilte der ostwestfälische Club am Donnerstag mit. Der 27-Jährige steht seit 2020 wieder im Kader der Paderborner, wo er 2017 schon einmal vor seinem zweijährigen Gastspiel bei Norwich City ein halbes Jahr spielte. In 100 Pflichtspielen für die Ostwestfalen erzielte der Mittelstürmer 38 Tore. „Dennis gehört zu den wichtigen Säulen in unserer Offensive. Er kann auf verschiedenen Positionen spielen und hat zuletzt als Mittelstürmer überzeugt“, sagte SCP-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.