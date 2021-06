Bundesliga : Sportvorstand Krösche: Eintracht kein temporäres Projekt

Markus Krösche will als neuer Sportvorstand von Eintracht Frankfurt langfristig bei dem Bundesligisten bleiben und hat nach eigenen Angaben auch keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag.

Frankfurt am Main | Das sagte der ehemalige Fußball-Profi in einem Interview dem „Kicker“. „Mir ist Kontinuität wichtig. Wenn man meine letzten drei Stationen sieht, mag das vielleicht etwas anders wirken, weil diese jeweils zwei Jahre angedauert haben“, sagte Krösche. „Das entstand aber aus der Situation heraus. Ich bin schon jemand, der der an einem Standort langfri...

