Fussball : Spiele um die erste Liga

Wer darf in der ersten Fußball-Liga spielen? Um diese Frage geht es in zwei Relegations-Spielen zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV. Die beiden treffen dafür zum ersten Mal am Donnerstagabend in Berlin aufeinander. Das Rückspiel ist am kommenden Montag in Hamburg.

Relegation in der Bundesliga bedeutet: ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.