Fußball-EM : Spanien zittert nach Remis gegen Polen ums Achtelfinale

Spanien bleibt auch im zweiten EM-Spiel den Nachweis einer Weltklassemannschaft schuldig und erneut ohne Sieg. Für Polen fühlt sich das Remis wie ein Erfolg an.

Sevilla | Weltfußballer Robert Lewandowski klatschte erleichtert in die Hände, jubelte kurz mit seinen Mitspielern und ließ sich dann von den polnischen Fans feiern. Die erneut sieglosen Spanier verließen den Rasen des Estadio La Cartuja in Sevilla dagegen mit enttäuschten Mienen. Mit seinem 67. Länderspieltor in der 54. Minute zum 1:1 (0:1)-Endstand bewahrt...

