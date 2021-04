Ein Sieg reicht : So kann der FC Bayern München deutscher Meister werden

Mit einem Sieg beim FSV Mainz 05 wäre dem FC Bayern München der neunte deutsche Meistertitel nacheinander nicht mehr zu nehmen.

Mainz | Die Bayern werden bereits an diesem Wochenende Meister: - bei einem Sieg in Mainz. Dann wären die Münchner (aktuell 71 Punkte) an den letzten drei Spieltagen nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. - bei einem Remis in Mainz, wenn RB Leipzig (61) am Sonntag gegen den VfB Stuttgart ebenfalls unentschieden spielt oder verliert. - bei einer Nie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.