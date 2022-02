Fussball : Sieben Spiele ohne Sieg: Hansa will Negativserie beenden

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock will nach sieben sieglosen Liga-Spielen in Serie endlich wieder gewinnen. „Wir haben ordentlich Hunger, diesen Bock umzustoßen“, sagte Härtel am Freitag vor dem Duell mit der SG Dynamo am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Man wisse aber, dass die Dresdner in der aktuellen Saison gerade zu Hause richtig gute Leistungen abgeliefert hätten. Die Rostocker haben aus den vergangenen sieben Partien nur vier Punkte geholt und sechs Tore erzielt. Der Verein steht auf Tabellenplatz 14 - vier Punkte von der Abstiegsrelegation entfernt.

Gegen die Sachsen blicken die Rostocker auf noch eine längere Durststrecke zurück. Der letzte Sieg gelang ihnen vor knapp elf Jahren (1:0). Seither gab es in elf Partien der 2. und 3. Liga sieben Dresdner Siege und vier Unentschieden. „Es wäre an der Zeit, ein kleines bisschen Geschichte zu schreiben und mit einem Dreier aus Dresden zurückzukommen“, sa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.