Bundesliga : Seit 57 Tagen: Haaland in Köln in Dortmunds Startelf

Torjäger Erling Haaland steht erstmals seit 57 Tagen wieder in der Startelf von Borussia Dortmund. Der Norweger wurde für die abschließende Partie des 27. Spieltags der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln von Trainer Marco Rose in die Anfangsformation berufen. Das war zuletzt am 22. Januar der Fall. Danach verpasste Haaland wegen muskulärer Probleme vier Bundesliga-Spiele und wurde zuletzt zweimal eingewechselt.

Bei 16 Einsätzen in der Liga erzielte er bisher 16 Treffer, sechs weitere bereitete er vor. Dafür fehlen dem BVB, der wieder bis auf vier Punkte an den FC Bayern heranrücken will, unter anderem der erkrankte Kapitän Marco Reus und der gesperrte Mahmoud Dahoud. Insgesamt nahm Rose gegenüber dem 1:0 im Nachholspiel unter der Woche in Mainz drei Wechsel v...

