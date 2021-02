Europa League : Sebastian Hoeneß findet Debatte um Reisen „nachvollziehbar“

Trainer Sebastian Hoeneß von der TSG 1899 Hoffenheim hat Verständnis für die Kritik an den Europacup-Reisen des Profifußballs.

Zuzenhausen | „Im Endeffekt ist es so, dass wir in einer Blase leben. Trotzdem kann ich diese moralische Debatte nachvollziehen“, sagte der 38-Jährige bei einer Online-Pressekonferenz des Bundesligisten. „Wir werden das so demütig wie möglich angehen“, sagte Hoene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.