Fußball-EM : Schweiz verspielt möglichen Sieg gegen Wales

Das hatte sich die Schweiz anders vorgestellt. Gegen Wales reicht es im ersten EM-Gruppenspiel nur zu einem Remis. Nun wartet der überzeugende EM-Auftaktsieger Italien auf die Eidgenossen.

Baku | Die enttäuschten Schweizer waren mit hängenden Köpfen längst vom Platz gegangen, als sich die Waliser um ihren Star Gareth Bale im Mannschaftskreis mit einem lauten „Come on“ auf die nächsten Turnieraufgaben einstimmten. Das 1:1 (1:0) am Samstag in Baku fühlte sich für die Eidgenossen wie eine Niederlage an. Trotz deutlicher Überlegenheit und klare...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.