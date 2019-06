MLS : Schweinsteiger und Chicago warten weiter auf einen Sieg

Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger bleibt mit Chicago Fire zum fünften Mal nacheinander in der amerikanischen Major League Soccer sieglos.

von dpa

23. Juni 2019, 07:17 Uhr

Das Team aus Illinois liegt nach dem 1:1 (1:1)-Remis gegen Real Salt Lake City auf dem achten Platz in der Eastern Conference. Der Rückstand auf die Playoff-Ränge beträgt vier Zähler.Neben dem Ex-Bayern-Star, der von seinem Trainer Veljko Paunović im Abwehrzentrum aufgestellt wurde, standen bei Chicago auch Schweinsteigers Landsmann Fabian Herbers und der Ex-Kieler Kenneth Kronholm in der Startformation.

Chicago startete vor 15.609 Zuschauern gut in die Partie und ging durch Aleksandar Katai früh in Führung (5. Minute). Auf der Gegenseite scheiterte Damir Kreilach, der zwischen 2013 und 2018 157 Pflichtspiele für Union Berlin absolvierte, per Kopf am Außenpfosten (28.). Besser machte es sein Mitspieler Albert Rusnák. Der Slowake verwandelte nach 33 Minuten einen Handelfmeter zum Ausgleich.

Im zweiten Durchgang hatten die Hausherren mehr vom Spiel. Der eingewechselte Przemysław Frankowski brachte zwar frischen Schwung auf den Platz, bei seinen Abschlüssen fehlte dem Polen aber das Glück. In der Nachspielzeit sah Schweinsteiger noch die Gelbe Karte für ein taktisches Foul.