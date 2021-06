Interview : Schweden-Star Forsberg: Manchmal reicht ein genialer Moment

Einer wie Emil Forsberg tut den Schweden gerade jetzt gut. Besonnen, beruhigend, aber auch fest entschlossen. Der Profi von RB Leipzig weiß genau, was er mit Schweden bei der EM erreichen will. Die titellose Saison stachelt ihn auch noch mal an.

Sevilla | Im Sommer 2015 wechselte Emil Forsberg vom schwedischen Meister Malmö FF in die Zweite Liga nach Deutschland. Sein aktueller Vertrag bei RB Leipzig gilt bis Ende Juni 2025. Forsberg ist schon so etwas wie eine Institution beim Vizemeister. Und in der Nationalmannschaft erst recht nach dem verpassten Comeback von Superstar Zlatan Ibrahimovic. Ein bi...

