Fussball : Schultz: Nach Pokal-Aus „volle Konzentration“ auf die Liga

Timo Schultz hofft, dass der FC St. Pauli das Ausscheiden aus dem DFB-Pokal gegen Bundesligist 1. FC Union Berlin schnell verarbeiten wird. „Es ist schon etwas anderes, wenn man so ein DFB-Pokalspiel verliert. Das ist etwas Endgültiges. Man ist ausgeschieden und raus aus dem Wettbewerb. Ich habe einen Tag gebraucht, um das abzuhaken. Aber nun gilt die volle Konzentration der Liga und dem Spiel in Karlsruhe“, kündigte der Trainer am Donnerstag.

Die Hamburger treten am Samstag im heimischen Millerntor-Stadion gegen den Karlsruher SC an. Dieser schied einen Tag nach dem FC St. Pauli gegen den Hamburger SV aus dem Pokalwettbewerb aus. Schultz lobte bei Karlsruhe den „ausgewogenen Kader mit einer Top-Spielphilosophie und einem Top-Trainer“. Während die Hamburger mit 44 Punkten auf dem dritten Tab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.