Bundesliga : Schulter-Fraktur: Auch Gießelmann fehlt 1. FC Union länger

Niko Gießelmann wird dem 1.

Berlin | FC Union Berlin längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der 29-Jährige hat sich beim jüngsten 1:0-Sieg der Eisernen in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg in der Schlussphase eine Fraktur an der linken Schulter zugezogen, teilte der Verein mit. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.