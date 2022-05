Bundesliga : Schonlau mahnt trotz 1:0: Kiel als warnendes Beispiel

Der Hamburger SV hat sich auf dem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga zwar eine gute Ausgangsposition verschafft, bleibt aber zurückhaltend. HSV-Kapitän Sebastian Schonlau warnte trotz des 1:0 (0:0)-Erfolgs der Norddeutschen im ersten Relegationsspiel beim Erstligisten Hertha BSC, sich vor dem zweiten Duell am Montag (20.30 Uhr/Sky, Sat.1) im heimischen Volksparkstadion in Sicherheit zu wiegen. Denn im Vorjahr schaffte Nordrivale Holstein Kiel beim 1. FC Köln ebenfalls ein 1:0, der FC gewann jedoch das Rückspiel beim Zweitligisten mit 5:1 und blieb in der 1. Liga.

„Kiel sollte Warnung genug sein“, sagte...

