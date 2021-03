FC Bayern München : Schock: Bayern-Star Lewandowski fällt vier Wochen aus

Ausgerechnet in der mitentscheidenden Saisonphase muss der FC Bayern auf seinen wichtigsten Spieler verzichten. Stürmerstar Lewandowski fällt mit einer Knieverletzung wochenlang aus.

The Marshall Józef Piłsudski's Municipal Stadium of Legia Warsaw | Im grauen Sportdress schlenderte Robert Lewandowski scheinbar unversehrt über das Vereinsgelände. Die Fans des FC Bayern durften hoffen, dass sich der Weltfußballer bei seinem Einsatz für die polnische Nationalmannschaft doch nicht so schwer verletzt hatte. Kurz darauf folgte in einem knappen Bulletin aber die folgenschwere Diagnose: Bänderdehnung ...

