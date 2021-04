Wolfsburg-Niederlage gegen BVB : Schmadtke glaubt an Champions League und Glasner-Verbleib

Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke vom VfL Wolfsburg glaubt trotz der 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund an die Champions-League-Qualifikation seines Teams - und auch an eine weitere Zusammenarbeit mit seinem Trainer Oliver Glasner.

Wolfsburg | „Wir gehen davon aus, dass wir auch nächste Saison in dieser Konstellation in die Saison gehen“, sagte Schmadtke am Samstag bei Sky. Medienberichten zufolge kann Glasner den Fußball-Bundesligisten dank einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2022 gültigen Vertrag bereits in diesem Jahr verlassen. Ein klares Bekenntnis zu einer Zukunft in Wolfsburg vermie...

