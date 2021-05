Altersgrenze überschritten : Schiedsrichter Gräfe: DFB kennt meine Telefonnummer

Schiedsrichter Manuel Gräfe erfährt gerade viel Zuspruch aus der Bundesliga. Der Berliner, der die Altersgrenze erreicht, würde gerne weitermachen. Die Haltung des DFB überzeugt ihn weiter nicht.

Frankfurt am Main | Schiedsrichter Manuel Gräfe würde seine Laufbahn auch weiterhin gern in der kommenden Fußball-Saison fortsetzen, sieht dafür selbst aber keine großen Chancen mehr. Wegen des Erreichens der Altersgrenze von 47 Jahren muss der Berliner nach dieser Spielzeit aufhören. In den vergangenen Wochen hatten sich Spieler, Trainer und Manager dafür ausgesproch...

