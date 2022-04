Bundesliga : Schick bei Leverkusen wieder in der Startelf

Bayer Leverkusens Topstürmer Patrik Schick feiert im Bundesligaspiel beim VfL Bochum sein Startelf-Comeback. Der Tscheche, der nach seiner Verletzungspause am vergangenen Wochenende erstmals wieder eingewechselt worden war, ist einer von drei Neuen, denen Trainer Gerardo Seoane im Vergleich zum 2:1-Heimsieg gegen Hertha BSC das Vertrauen in der Startelf schenkt. Auch Außenverteidiger Piero Hincapié und Kerem Demirbay rücken in die Anfangsformation.

Beim VfL Bochum steht Angreifer Simon Zoller erstmals nach seinem vor sieben Monaten erlittenen Kreuzbandriss wieder im Kader. Der 30-Jährige sitzt zunächst auf der Bank. Alleine seine Nominierung ins Aufgebot sorgte bei den Bochumer Fans im Ruhrstadion für Jubel. VfL-Coach Thomas Reis nimmt nach dem 2:1-Erfolg bei der TSG Hoffenheim einen Wechsel vor....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.