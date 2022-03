Ex-Nationalspieler der Ukraine : Schewtschenko im TV: „Italiener, öffnet euer Herz“

Unter Tränen hat die ukrainische Fußball-Legende Andrej Schewtschenko im italienischen Fernsehen um Hilfe für ukrainische Flüchtlinge gebeten.

„Als ich nach Italien kam, hat mir Italien das Herz geöffnet“, sagte der frühere Stürmer-Star des AC Mailand in einer Talkshow des Senders Rai. „Ich bitte euch, Italiener, öffnet euer Herz für meine Leute, helft den Frauen, Kindern und Alten, die jetzt so sehr eure Hilfe brauchen.“ Der 45-Jährige war aus seinem Wohnort in London zugeschaltet und erzähl...

