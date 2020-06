Vertragsauflösung : Schalkes scheidender Finanzchef kann DFL-Posten behalten

Der als Finanzvorstand beim FC Schalke 04 Ende dieses Monats ausscheidende Peter Peters kann seine Ämter bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Dauer seiner Wahl behalten. Das geht aus der Satzung des DFL e.V. hervor.

Avatar_shz von dpa

06. Juni 2020, 12:55 Uhr

Der Fußball-Bundesligist aus dem Revier hatte am Vortag bekanntgegeben, dass der 57 Jahre alte Peters darum gebeten habe, seinen Vertrag zum 30. Juni nach 27 Jahren zu lösen. Bei der DFL ist Peters seit dem 21. August 2019 erster Stellvertretender Sprecher des Präsidiums und damit Stellvertreter von DFL-Chef Christian Seifert sowie Aufsichtratsvorsitzender der DFL GmbH.

Die Amtszeit beträgt drei Jahre - Peters darf seine Funktionen also bis zu den Neuwahlen durch die Mitgliederversammlung bis August 2022 behalten. Die Ausübung dieser Ämter ist bei einem bereits gewählten Vertreter nicht an eine Funktion in einem Profiverein geknüpft. Derzeit ist beispielsweise auch Bernd Hoffmann noch Mitglied des DFL-Aufsichtsrats, obwohl er beim Zweitligisten Hamburger SV im April als Vorstandsvorsitzender ausgeschieden war.