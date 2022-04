2. Liga : Schalke im Aufstiegskampf gelassen: „Das ist ja kein Druck“

Der FC Schalke 04 gibt sich trotz der ernüchternden 1:4-Heimniederlage im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen gelassen im Aufstiegskampf. „Das ist ja kein Druck. Das ist was ganz Positives“, sagte Rouven Schröder, der Sportdirektor des Tabellenzweiten: „Wir haben uns eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen. Also, wenn man sich darauf nicht freut, was wir jetzt in den letzten zwei Wochen für einen Sprung machen können...“

Deshalb wehre er sich auch nicht gegen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.