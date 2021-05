Bundesliga-Abstiegskampf : Schaafs Rettungsmission bei Werder: „Herzensangelegenheit“

Thomas Schaaf ist wieder da. In einer Woche soll die Werder-Legende das taumelnde Bremer Team wieder auf Kurs bringen. Ein hartes Stück Arbeit - aber eine ganz besondere Aufgabe für den 60-Jährigen.

Barsinghausen | Thomas Schaaf wollte keine Zeit verlieren. Schon um kurz vor zehn Uhr stand die Werder-Legende am Morgen in Barsinghausen auf dem Trainingsplatz und bereitete das erste Training seiner schweren Rettungsmission vor. Fast auf den Tag genau acht Jahre nach dem Ende seiner Double-Ära an der Weser muss der 60-Jährige nun in kürzester Zeit versuchen, ein...

