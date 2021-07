EM-Viertelfinale : Sancho in Englands EM-Startelf - Ukraine wechselt einmal

Der Noch-Dortmunder Jadon Sancho steht erstmals bei dieser Fußball-Europameisterschaft in der englischen Startelf.

Roma | Nationaltrainer Gareth Southgate berief den 21-Jährigen für das Viertelfinale am Samstag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in Rom gegen die Ukraine wie auch Mittelfeldspieler Mason Mount neu in die Anfangsformation. Für Sancho, der vor einem Wechsel vom Bundesligisten Borussia Dortmund zu Manchester United steht, ist es bei diesem Turnier der erste Einsa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.