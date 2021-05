Bundesliga : Rückschlag für Werder: Abwehrchef Toprak droht Saison-Aus

Werder Bremen muss im Kampf um den Klassenerhalt einen großen personellen Dämpfer hinnehmen.

Bremen | Abwehrchef Ömer Toprak hat im Reha-Training einen Rückschlag erlitten und droht für den Rest der Saison auszufallen. „Gegen Leverkusen wird er auf gar keinen Fall spielen können, und es ist sehr fraglich, ob er in dieser Saison überhaupt noch einmal spielen kann“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt am Donnerstag. Werder empfängt Leverkusen am Sams...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.