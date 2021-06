Nationalmannschaft : Robin Gosens: Vom VfL Rhede zum EM-Startspieler

Ein bisschen „Poldi“, lange nur auf Dorfplätzen unterwegs, in Bergamo von der Corona-Tragödie geprägt: Robin Gosens ist drauf und dran, auf großer sportlicher Bühne seine eigene Geschichte schreiben.

Herzogenaurach | Kurz vor dem Aufbruch zu seinem ersten großen Turnier mit der Nationalmannschaft gab es für Robin Gosens schon Termine, die im Fußball normalerweise einem Sieger vorbehalten sind. Doch es ist eben nicht viel normal in der Ballspiel-Karriere des 26-Jährigen, der viele Fans vom Aussehen her und auch wegen seiner kecken Sprüche ein wenig an Liebling L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.