Champions League : Ricken zu Final-Tor 1997: „Kein heroischer Akt“

Lars Ricken will seinen Treffer zum 3:1-Triumph von Borussia Dortmund im Champions-League-Finale 1997 gegen Juventus Turin auch 25 Jahre später nicht als Kunstsück sehen.

Der Lupfer sei „kein heroischer Akt von Kreativität“ gewesen, „sondern das Ergebnis von jahrelangem Training“, sagte der 45 Jahre alte heutige Direktor des Dortmunder Nachwuchsleistungszentrum in einem „kicker“-Interview anlässich des 25. Jahrestages des Königsklassen-Sieges. Ricken war eins der Gesichter des Erfolgs am 28. Mai 1997 in München. Der dam...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.