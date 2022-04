2. Liga am Samstag : Remis zwischen St. Pauli und Werder - Schalke zieht vorbei

Der FC St. Pauli und Werder Bremen haben sich im Top-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga unentschieden getrennt. Durch das 1:1 (1:0) verloren beide Nordclubs am Samstag wichtige Punkte im Aufstiegskampf.

Von dem Unentschieden profitierte am 29. Spieltag der FC Schalke 04, der durch das 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim die Hamburger und die Bremer überflügelte und mindestens für einige Stunden an die Tabellenspitze rückte. Am Abend kann der SV Darmstadt 98 mit einem Sieg beim 1. FC Nürnberg wieder an den Schalkern vorbeiziehen. Für den Tabellenletz...

