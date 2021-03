Wirtschaftsbericht : Rekordserie vorbei: Fußball-Bundesliga mit Umsatz-Einbruch

Die Serie der Umsatzrekorde im deutschen Profifußball ist vorbei. Wegen der Corona-Krise brachen die Umsätze der Erstligisten schon in der Vorsaison um insgesamt mehr als 200 Millionen Euro ein. Doch in dieser Spielzeit dürfte das Minus noch deutlich größer ausfallen.

Frankfurt am Main | Erstmals in seiner langen Amtszeit muss Liga-Chef Christian Seifert einen Umsatz-Einbruch im deutschen Profifußball verkünden. Nach 15 Rekordjahren sank der Gesamtumsatz der 18 Erstligisten wegen der Corona-Krise in der Vorsaison um 217 Millionen auf 3,8 Milliarden Euro - und für die laufende Spielzeit erwarten die Clubs noch kräftigere Einbußen. „...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.