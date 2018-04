Nach 2:0-Sieg gegen Drochtersen-Assel : SC Weiche Flensburg weiter Tabellenführer der Regionalliga Nord

Christian Jürgensen (51.) und Rene Guder (72.) trafen für Weiche. Verfolger Hamburg II. gewann ebenfalls.

von dpa

29. April 2018, 10:02 Uhr

Hamburg | Der SC Weiche Flensburg hat seine Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nord erfolgreich verteidigt. Die Flensburger siegten am Samstag bei der SV Drochtersen-Assel mit 2:0 (0:0). Christian Jürgensen (51.) und Rene Guder (72.) trafen für die Gäste, die in der Tabelle weiter einen Punkt Vorsprung auf die zweite Mannschaft des Hamburger SV haben. Allerdings haben die Flensburger zwei Spiele weniger bestritten als der HSV-Nachwuchs. Die Hamburger setzten sich gegen den BSV Rehden mit 1:0 (0:0) dank des Treffers von Mohamed Gouaida (79.) durch.

Der VfL Wolfsburg II verlor indes am 32. Spieltag den Anschluss an das Spitzenduo. Die Wolfsburger unterlagen beim TSV Havelse mit 1:3 (1:2) und haben nun acht Zähler Rückstand bei der gleichen Anzahl an Spielen auf den SC Weiche Flensburg.

Die zweite Vertretung des FC St. Pauli beendete am Samstag wie das Profi-Team eine Negativserie. Die Hanseaten gewannen gegen den VfB Oldenburg mit 3:1 (2:0) und holten sich den ersten Sieg nach fünf Niederlagen. Sirlord Conteh (30./90.+2) und Ersin Zehir (33.) trafen für St. Pauli, das nun Tabellenzehnter ist.

Conteh war nach zwölf Minuten für Zweitligaprofi Rio Miyaichi eingewechselt worden. Der Japaner hatte wegen eines Kreuzbandrisses elf Monate pausieren müssen, schied nun erneut wegen einer Knieblessur aus.

Eintracht Norderstedt kassierte nach neun Partien ohne Niederlage ein 1:2 (0:1) beim SSV Jeddeloh und verpasste den Sprung auf Platz fünf. Kang-Min Choi gelang kurz vor dem Schlusspfiff nur der Ehrentreffer.

In Altona 93 steht der erste sportliche Absteiger fest. Da allerdings der Lüneburg SK und Eutin 08 im ersten Anlauf keine Lizenz für die nächste Saison bekommen haben, dürfen die Hamburger noch hoffen. Im Aufsteigerduell bei Eutin 08 war Altona chancenlos, kassierte mit dem 1:4 (0:0) die achte Niederlage nacheinander. Pablo Kunter (72.) markierte das einzige Tor für Altona. Für Eutin trafen Benjamin Petrick (51.), Rasmus Tobinski (69.) und Jan Kaps (83.) bei einem Eigentor des Altonaers Vitalijs Barinovs (62.). Der VfB Lübeck tritt erst am Montag gegen den TSV Havelse an.

Derweil ergab die Auslosung für die Regionalliga-Relegation, dass der Nord-Meister 2020 direkt in die 3. Liga aufsteigt. Bis dahin muss der Titelträger jeweils zwei Spiele austragen: 2018 gegen den Nordost-Meister, 2019 gegen den Vertreter der Regionalliga Süd.