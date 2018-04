5:0 gegen Altona 93 : SC Weiche Flensburg 08 stürmt an die Tabellenspitze

Fußball-Regionalliga: SC Weiche Flensburg 08 gewinnt das Nachholspiel beim Schlusslicht Altona 93 locker mit 5:0.

von Christian Jessen/Hans Werner Klünner

17. April 2018, 21:37 Uhr

Hamburg | Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Mit einem 5:0 (3:0) im Nachholspiel beim Schlusslicht Altona 93 haben die Kicker des SC Weiche Flensburg 08 mit nunmehr 55 Punkten die Tabellenführung in der Regionalliga Nord übernommen und den Hamburger SV II (54) vom Platz an der Sonne verdrängt. Zeit zum Verschnaufen haben Spieler und Trainer Daniel Jurgeleit jedoch nicht. Schon am Donnerstag (18.15 Uhr, Manfred-Werner-Stadion) steht das Landesderby gegen den VfB Lübeck an – das vierte Spiel innerhalb von neun Tagen.

Der SC-Trainer war mit dem Vortrag seiner Mannen zufrieden. „Wichtig war, dass wir es nach dem Sonntagspiel besser machen. Das haben wir getan. Wir sind gleich gut ins Spiel gekommen und haben zwei schnelle Tore gemacht.“ Auch die Defensive bekam ein Lob. „Wir haben wieder zu Null gespielt.“

Bei der endlosen Terminhatz im Saison-Endspurt bot Jurgeleit im Vergleich zur 0:1-Niederlage in Hildesheim fünf frische Spieler in der Startelf auf und konnte in der Schlussphase weitere wichtige Eckpfeiler vorzeitig zum Duschen schicken. Trotz der Wechsel bestimmten die Flensburger von Beginn an vor 708 zahlenden Zuschauern in der ehrwürdigen Adolf-Jäger-Kampfbahn das Geschehen und hatten das einseitige Duell schon zur Pause zu ihren Gunsten entschieden.

Nach einem ersten Warnschuss der Gastgeber durch Briesewac (5.) mit einem Freistoß, den Florian Kirschke im SC-Tor aber sicher parierte, ging es nur noch in eine Richtung: Auf das Tor der Gastgeber, die an diesem Abend in allen Belangen überfordert waren. In der 9. Minute erzielte Dominic Hartmann mit einem Flachschuss aus 17 Metern die Gästeführung. Der schien nicht unhaltbar, aber Altonas Torhüter Grubba, der später verletzt ausschied, hatte den Ball wohl zu spät gesehen. Nur zwei Minuten später stand es 0:2. Jan Novotny hatte eine Flanke von Tim Wulff per Kopf ins eigene Tor verlängert. Der hinter ihm lauernde Fabian Arndt musste nicht eingreifen. Und das 3:0 markierte Wulff (24.) auf Vorlage von Arndt. Die Köpfe der Hamburger waren zu diesem Zeitpunkt bereits unten.

Danach schalteten die Weicher einen Gang zurück, kontrollierten aber weiterhin Spiel und Gegner. Kirschke musste das zweite Mal ebenfalls bei einem Freistoß eingreifen. Ansonsten hatte er einen ruhigen Abend. Herausgespielte Möglichkeiten hatten die harmlosen Hamburger in den ersten 45 Minuten nicht.

In Halbzeit zwei legte der SC ebenfalls furios los. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff schraubte Arndt auf Vorlage von Ebot-Etchi die Führung mit einem Aufsetzer, bei dem Altonas Ersatzkeeper Grundmann nicht glücklich aussah, auf 4:0. Und in der 55. Minute traf Wulff zum zweiten Mal an diesem Abend mit einem herrlichen Kopfball in den Winkel.

Damit hatten die Gäste genug, spielten ihren Stiefel herunter, ohne dabei die Kontrolle aus der Hand zu geben.