Aufstieg in die Dritte Liga : Regionalliga-Reform: Bayerische Vereine stellen Bedingungen

von dpa

05. Mai 2018, 14:16 Uhr

Bad Gögging | Im zähen Ringen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) um eine Regionalliga-Reform haben die bayerischen Vereine auf ihrem Verbandstag deutliche Forderungen und Positionen formuliert. „Wenn aus fünf Regionalligen vier Ligen gemacht werden, darf dies nicht zur Folge haben, dass wir mit Baden-Württemberg und Hessen zu einer Liga zusammengefasst werden“, sagte Regionalliga-Sprecher Christoph Heckl vom FC Ingolstadt am Samstag auf dem Verbandstag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) in Bad Gögging. Der BFV ist der größte der 21 DFB-Landesverbände.

Die derzeit 19 bayerischen Regionalligavereine würden sich einer Zukunftslösung mit nur noch vier Staffeln, aus denen von 2020 an der jeweilige Meister direkt in die 3. Liga aufsteigen könnte, aber auch nicht verschließen. Sie könnten sich vorstellen, entweder mit Baden-Württemberg oder aber mit Thüringen und Sachsen eine Viertliga-Staffel zu bilden. „Auch eine Veränderung hin zu einer zweigleisigen Dritten Liga wird aus bayerischer Sicht nicht ausgeschlossen“, sagte BFV-Präsident Rainer Koch.

Bis 2019 muss eine DFB-Arbeitsgruppe für eine dauerhafte Lösung sorgen. Bis dahin gilt für zwei Regionalliga-Spielzeiten, dass es vier statt bislang drei Aufsteiger in die 3. Liga gibt. Dabei stellt aber nur die Regionalliga Südwest in beiden Jahren einen Fixaufsteiger.

„Dass der Meister bislang nicht direkt aufsteigt, führt zu Ärgernis und Unverständnis bei den Vereinen, die aufsteigen wollen“, sagte Heckl. So wird der TSV 1860 München als praktisch feststehender Meister in Bayern Ende Mai zwei Aufstiegsspiele gegen den 1. FC Saarbrücken aus der Regionalliga Südwest bestreiten müssen. Der Nordmeister trifft auf Energie Cottbus (Nordost), der Erste aus dem Westen tritt gegen Waldhof Mannheim oder SC Freiburg II (Südwest) an.