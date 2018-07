Saisonvorbereitung : FC St. Pauli gewinnt Testspiel bei Weiche Flensburg mit 6:1

Nach der Führung durch Weiche kommt St. Pauli stark zurück. Am Sonntag folgt der Härtetest gegen Brøndby IF.

von shz.de

07. Juli 2018, 14:15 Uhr

Flensburg | Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat am Samstag ein Testspiel beim Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 mit 6:1 (3:1) gewonnen. Sami Allagui (3), Ersin Zehir, Christian Viet und Mats Møller-Daehli erzielten die Tore für das Team von Trainer Markus Kauczinski. Dominic Hartmann hatte die Gastgeber nach sieben Minuten in Führung gebracht.

Im nächsten Testspiel gastieren die Hamburger am Sonntag (15 Uhr) beim dänischen Pokalsieger und Vizemeister Brøndby IF. „Sie haben einen Gegner für ihre Saisoneröffnung gesucht. Wir können gegen ein Team testen, das in der Vorbereitung schon wesentlich weiter ist als wir“, sagte Kauczinski.