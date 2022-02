Fussball : Regensburg erkämpft sich Remis: 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf

Der SSV Jahn Regensburg hat nach vier Niederlagen am Stück in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf immerhin ein kleines Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic erkämpfte sich am Sonntag vor 6319 Zuschauern ein torloses Remis. Die vor allem in der ersten Hälfte deutlich besseren Düsseldorfer gaben unter ihrem neuen Trainer Daniel Thioune erstmals nach zwei Siegen nacheinander wieder Punkte ab.

Ein vermeintlicher Treffer des Regensburgers Max Besuschkow in der 36. Minute wurde vom Video-Schiedsrichter wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Die Partie war anfangs lebhaft, die Fortuna hätte nach den ersten 45 Minuten eigentlich führen müssen. Das Fehlen des gelb-gesperrten Stürmers Rouwen Hennings war den Gästen im Abschluss anzumerken. In der ...

