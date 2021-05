Borussia Dortmund - RB Leipzig : Reaktionen zum DFB-Pokalfinale in Berlin

Borussia Dortmund ist DFB-Pokalsieger 2021.

Berlin | Im einem hochklassigen Finale setzen sich die Schwarz-Gelben um die Doppeltorschützen Jadon Sancho und Erling Haaland gegen RB Leipzig am Ende deutlich mit 4:1 durch. Die Stimmen zum Spiel: Marco Reus, Kapitän Borussia Dortmund: „Wir sind unheimlich stolz, dass wir das Spiel so bestreiten konnten. Wir haben uns das Spiel verdient, weil wir in der e...

