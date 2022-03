Verletzung beim Länderspiel : RB-Profi Poulsen reist von dänischer Nationalmannschaft ab

Yussuf Poulsen reist vorzeitig von der dänischen Fußball-Nationalmannschaft ab und kehrt zu seinem Club RB Leipzig zurück.

Das teilte der dänische Verband mit. Poulsen war beim 2:4 in den Niederlanden kurz vor der Halbzeit verletzt ausgewechselt worden. Der Stürmer hatte sich womöglich an der Leiste verletzt. Damit verpasst der 27-Jährige das Spiel Dänemarks am Dienstag (18.00 Uhr) in Kopenhagen gegen Serbien. Poulsen hatte zuletzt von Mitte November bis Ende des vergangen...

