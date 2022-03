Manchester United : Rangnick: Erfolg wichtiger als eigene Fußball-Philosophie

Gut dreieinhalb Monate nach seinem Amtsantritt beim englischen Rekordmeister Manchester United ordnet Trainer Ralf Rangnick alles dem Erfolg unter.

Es sei nicht darum gegangen, „meine Art Fußball auf Teufel komm raus umzusetzen“, sagte der Coach vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid dem Streamingdienst Amazon Prime Video. In erster Linie sei es wichtig gewesen, „erfolgreich zu sein und möglichst viele Punkte zu holen“, so Rangnick weiter. „Bevor ich kam, hatte...

