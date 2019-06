FC Bayern München : Rafinha wechselt zu Flamengo Rio de Janeiro

Außenverteidiger Rafinha kehrt vom FC Bayern München in seine brasilianische Heimat zum Fußballclub Flamengo Rio de Janeiro zurück, verkündete der 33-Jährige bei Twitter.

von dpa

10. Juni 2019, 10:10 Uhr

Nach Angaben des Vereins erhält er einen Zwei-Jahres-Vertrag. Rafinha hatte nach acht Jahren keinen neuen Kontrakt mehr in München erhalten. Der deutsche Rekordmeister verabschiedete ihn zusammen mit Arjen Robben (35) und Franck Ribéry (36). In der Bundesliga spielte er auch für den FC Schalke 04 (2005 bis 2010).

Der Traditionsverein Flamengo steht in der brasilianischen Liga nach acht Spieltagen auf Rang fünf. Der Club spielt traditionell in rot-schwarzen Trikots. Die deutsche Nationalmannschaft trug als Hommage an den beliebten Club während der WM 2014 entsprechende Jerseys als Ausweichtrikots, so auch beim 7:1 im Halbfinale gegen Gastgeber Brasilien.