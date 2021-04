Champions League : PSG ohne Kapitän Marquinhos - Verratti und Florenzi dabei

Paris Saint-Germain muss im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern ohne Kapitän Marquinhos antreten.

Paris | Der Abwehrspieler hatte sich beim 3:2-Sieg im Hinspiel nach seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 verletzt. Zuletzt war sein Einsatz im entscheidenden Duell in Frankreich offen, am Dienstag stand er dann wenige Stunden vor Anpfiff nicht mehr im PSG-Aufgebot. Er müsse wegen einer Adduktorenverletzung passen, hieß es. Dagegen können die Pariser am Ab...

