DFB-Pokal : Pokal-Showdown: Die Spiele von HSV, Kiel und Flensburg im Überblick

Die Pokalbegegnungen der Nord-Vereine finden Ende Oktober statt.

von dpa

13. September 2018, 15:51 Uhr

Hamburg/Flensburg/Kiel | Fußball-Zweitligist Hamburger SV tritt zu seinem Zweitrunden-Match im DFB-Pokalwettbewerb beim SV Wehen Wiesbaden am 30. Oktober an. Das geht aus den vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag veröffentlichten zeitgenauen Ansetzungen der 2. Pokalrunde hervor. Der Anpfiff zu dem Match beim hessischen Drittligisten, der in der ersten Hauptrunde FC St. Pauli ausgeschaltet hatte, erfolgt um 20.45 Uhr.

Die beiden anderen im lukrativen Wettbewerb verbliebenen Vereine aus dem hohen Norden greifen erst einen Tag später in das Pokal-Geschehen ein. Nord-Regionalligist SC Weiche Flensburg 08 spielt am 31. Oktober (18.30 Uhr) gegen Werder Bremen. Zweitligist Holstein Kiel empfängt an diesem Feiertag (20.45 Uhr) ebenfalls einen Vertreter aus der 1. Liga: Gast im Holstein-Stadion ist der SC Freiburg.