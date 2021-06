Ex-Nationalspieler : Podolski will noch ein bis zwei Jahre spielen

Der einstige Fußball-Weltmeister Lukas Podolski denkt noch nicht an ein Ende seiner Fußball-Karriere.

Köln | Der 36-Jährige sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Für mich geht es darum, noch mal ein bis zwei Jahre zu spielen, Spaß zu haben und in einer guten Stadt zu leben.“ Später wolle er in Köln mit seiner Familie alt werden. „Ich habe hier meine Wohnung, mein Haus, ich kenne Köln in- und auswendig. Es wird immer meine Stadt sein.“ Der Weltmeister von 20...

