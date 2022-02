Bundesliga : Petersen und die Fußball-Sucht: „Ich möchte spielen“

Bei seinem Tor als Startelf-Kicker zündete Nils Petersen so schnell wie sonst als Edeljoker. In der vierten Minute traf der 33 Jahre alte Angreifer mit dem Kopf. Am Ende bejubelte er mit dem SC Freiburg beim 2:1 den ersten Bundesligasieg in Augsburg.

Christian Streich hätte sich dazu beglückwünschen können, Petersen erstmals in dieser Saison von Anfang an aufgestellt zu haben. „Er hat ein herausragendes Tor gemacht. Wir wissen, was der Nils kann in der Box“, sagte der SC-Coach. Petersen war lange Zeit nicht fit - und das Team spielte auch ohne ihn erfolgreich. Jetzt sei er in einer guten Verfassung...

