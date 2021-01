Nach Fenerbahce-Wechsel : Özil schließt Bundesliga-Rückkehr aus

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat eine Rückkehr in die Bundesliga nach seiner Verpflichtung bei Fenerbahce Istanbul ausgeschlossen.

Istanbul | Der 32 Jahre alte Offensivspieler wurde offiziell von seinem neuen Club in Istanbul vorgestellt. Auf die Frage einer Reporterin, ob er sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen könne, sagte er „Nein“. Auch eine Rückkehr in die deutsche National...

