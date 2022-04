Fussball : Nur noch ein Sieg bis zur WM

Sieben Siege in sieben Spielen. Dieses tolle Ergebnis haben die Fußballerinnen der deutschen Nationalmannschaft bisher erzielt, und zwar bei der Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Gewinnen sie das nächste Spiel am Dienstag gegen Serbien ebenfalls, fahren sie auf jeden Fall zur WM in Australien und Neuseeland!

Wieder mit im Team dabei ist Alexandra Popp. Die Kapitänin musste ein Jahr lang Pause machen wegen einer Knieverletzung. Seit Samstag aber kann sie endlich wieder mitspielen. Nach dem 3:0-Sieg gegen das Team aus Portugal flossen bei ihr ein paar Tränen. „Man sieht mich selten weinen, aber in dem Moment sind tatsächlich die Tränen gekullert“, sagte sie....

