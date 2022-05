Fußball-Bundesliga : Nur 1:2 in Bochum: Arminia Bielefeld droht Abstieg

Arminia Bielefeld taumelt der Zweitklassigkeit entgegen und kann schon an diesem Wochenende aus der Fußball-Bundesliga absteigen. Der schwache Tabellenvorletzte verlor beim VfL Bochum am Freitagabend nach einem Eigentor von George Bello in der 89. Minute verdient mit 1:2 (1:1). Gewinnt der VfB Stuttgart am Sonntag beim bereits als Meister feststehenden FC Bayern München, stünde der achte Bundesliga-Abstieg der Arminia fest.

Die Stuttgarter liegen zwei Punkte vor ...

