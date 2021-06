Bundesliga : Niederländer Malen BVB-Kandidat für Sancho-Nachfolge

Der niederländische EM-Teilnehmer Donyell Malen soll beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund Top-Kandidat für die möglicherweise notwendige Nachfolge des Engländers Jadon Sancho sein.

Dortmund | Der 22 Jahre alte Stürmer der PSV Eindhoven soll laut „Bild“ eine Ablöse von rund 30 Millionen Euro kosten. Malen wurde beim 3:2 der Niederlande bei der EM am Sonntag gegen die Ukraine in der Nachspielzeit für Memphis Depay eingewechselt. Offizielle Angaben gab es dazu zunächst nicht. Sancho-Abgang nicht ausgeschlossen An einer Verpflichtung von...

