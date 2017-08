Neues vom HSV : Nicolai Müller wird operiert - Kühne entschuldigt sich

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Hamburg | Nach seinem verhängnisvollen Torjubel beim 1:0 Sieg gegen Augsburg wird HSV-Profi Nicolai Müller am Mittwoch in Köln von Dr. Peter Schäferhoff operiert. Das berichtet mopo.de. Müller hatte sich am Samstag einen Kreuzbandriss zugezogen, als er beim Jubeln Pirouetten drehte und gegen die Eckfahne prallte. Die Konsequenz: voraussichtlich sieben Monate Pause.

Nach dem langen Ausfall von Müller und dem Wechselwunsch von Douglas Santos machen sich die Verantwortlichen in Hamburg Gedanken über Verstärkungen. Bis zum 31. August ist noch Zeit, ehe sich das Transferfenster schließt. Bereits am Dienstag machten Gerüchte die Runde, wonach Ex-Bayern München-Spieler Diego Contento von Girondins Bordeaux an die Elbe wechseln könnte. Der Betrag von fünf Millionen Euro Ablöse wurde genannt. Am Mittwoch äußert sich sein Berater Ludwig Kögl gegenüber der Mopo: „Das ist ein großes Gerücht.“

Wunschspieler auf der Linksverteidiger-Position ist Konstantinos Stafylidis vom FC Augsburg. Die Ablösesumme von derzeit zehn Millionen Euro ist den Hamburgern zuviel. Deswegen tauchen weitere Namen auf. Der Däne Mads Petersen (20) vom FC Nordsjaelland soll von Sportchef Jens Todt beobachtet werden. Außerdem im Visier: Der Belgier Maxime Lestienne von Rubin Kazan. Er spielte bereits für Mouscron, FC Brügge, Al-Arabi (Katar), FC Genua und PSV Eindhoven.

Neben dem Verletzungspech von Müller dominierte ein zweites großes Thema beim HSV. Der verbale Rundumschlag von Edel-Fan und Investor Klaus Michael Kühne. Er kritisierte den Millionen-Transfer von Pierre-Michel Lasogga als „Flop des Jahrhunderts“ und rügte die Personalpolitik allgemein: „Der HSV ist ein Phänomen, weil die Luschen immer hier hängenbleiben.“ Laut „Sport Bild“ hat sich Kühne bei Trainer Markus Gisdol entschuldigt.

Zuvor war Kühne unter anderem von Heribert Bruchhagen für seine Äußerung kritisiert worden: „Das ist nicht der Sprachgebrauch, den ich im Umgang miteinander erwarte. Ich kann es nicht akzeptieren, dass er in seiner Enttäuschung eine solche Diktion wählt.“ Verständnis für Kühne kam von Vereins-Ikone Uwe Seeler. „Im Grunde hat er recht. Wenn ich soviel Geld ausgebe, will ich auch wissen wofür.“

von Miriam Richter

erstellt am 23.Aug.2017 | 14:19 Uhr