Superstar verletzt : Neymar fällt für Champions-League-Spiel gegen Barcelona aus

Fußballstar Neymar steht dem französischen Meister Paris Saint-Germain am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen seinen Ex-Club FC Barcelona wegen einer Adduktorenverletzung nicht zur Verfügung.

Paris | Der Brasilien werde rund vier Wochen ausfallen, teilte PSG in Paris mit. Neymar hatte sich beim Pokalspiel von PSG am Mittwochabend erneut verletzt. Der Angreifer wurde beim 1:0-Sieg des Titelverteidigers gegen den Zweitligisten SM Caen in der 54. Minut...

